Stadler a signé une grosse commande avec Matterhorn Gotthard Bahn

Stadler va livrer 12 rames à la compagnie de chemins de fer valaisanne Matterhorn Gotthard Bahn pour 148,5 millions de francs. D'ici 2028, un total de 27 trains seront livrés pour plus de 300 millions de francs.

La première livraison de trains ORION à MGBahn, filiale du groupe BVZ Holding coté sur SIX, est prévue pour l'été 2022, selon le communiqué publié mercredi. Les douze trains circuleront à l'hiver 2023. Les quinze autres unités sont annoncées pour 2028.

'En tant que premier fabricant mondial de trains à crémaillère, nous sommes fiers de pouvoir fabriquer le matériel roulant pour le réseau exigeant de Matterhorn Gotthard Bahn', a déclaré Peter Spuhler, président de Stadler Rail, cité dans le document.

Les trains pourront circuler sur l'ensemble du réseau entre Zermatt et Disentis et notamment sur la forte pente entre Göschenen et Andermatt. Ils peuvent accueillir jusqu'à 990 passagers et comptent 444 places assises dont 66 en première classe.

