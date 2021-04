Premier cas du variant indien du Covid-19 en Suisse

Le premier cas du variant indien du Covid-19 a été découvert en Suisse, a annoncé samedi l'OFSP sur Twitter. Il s'agit d'un passager qui était en transit à l'aéroport. L'ajout de l'Inde sur la liste des pays à risque est en cours de consultation.

Le variant indien suscite l'inquiétude: il a déjà été détecté en Grande-Bretagne et en Belgique. Dans ce pays, 21 étudiants indiens arrivés mi-avril via l'aéroport parisien de Roissy ont été testés positifs à ce variant et placés en quarantaine.

Selon plusieurs experts, ils auraient été victimes d'un 'super contaminateur', peut-être au sein même de leur groupe, lors du trajet en bus qui les a amenés de la région parisienne en Belgique.

L'Inde s'est enfoncée vendredi dans une crise sanitaire majeure, ses hôpitaux submergés appelant à l'aide face à une explosion de l'épidémie de Covid-19.

A New Delhi, confinée jusqu'à lundi, des hôpitaux manquant d'oxygène lancent des appels quotidiens au gouvernement indien pour qu'il fournisse d'urgence des réserves afin d'alimenter des centaines de patients placés sous respirateur.

'Vingt-cinq patients sont morts au cours des dernières 24 heures. Plus que deux heures d'oxygène (...) Une crise majeure est probable. La vie de 60 autres patients est en danger, une intervention urgente est nécessaire', a averti le directeur médical de l'hôpital Sir Gangaram de New Delhi.

Après la mort de 22 malades dans un hôpital, en raison d'une coupure d'alimentation en oxygène, treize autres sont décédés vendredi dans l'incendie d'un hôpital de la banlieue de Bombay, la capitale économique de l'Inde.

/ATS