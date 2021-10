Nouvelle étape pour la culture jurassienne avec le Théâtre du Jura

Après 50 ans d'attente, le Théâtre du Jura (TdJ) est désormais une réalité. A quelques jours de l'inauguration, les porteurs du projet ont rappelé l'importance de cette structure dédiée aux arts de la scène pour le canton, la population et les milieux culturels.

Le canton du Jura et la Fondation pour le Théâtre du Jura ont souligné lundi que l'arrivée de cet espace de création marquait une nouvelle étape pour la culture jurassienne. Le Jura était jusqu'à présent le seul canton à ne pas être doté d'une telle structure professionnelle.

'Aujourd'hui, le mot historique n'est pas utilisé à mauvais escient', a souligné d'emblée le chef du Département de la formation, de la culture et des sports Martial Courtet. Pour le ministre jurassien, cette structure fera rayonner le Jura en Suisse et au-delà.

L'ambition du Théâtre du Jura est de drainer un nouveau public, des gens qui ne sont pas habitués à fréquenter pareille institution culturelle. Il s'agit aussi de faire venir des spectateurs d'autres régions de Suisse et de France voisine. Cette entité veut être une vitrine qui affirme l'identité jurassienne.

'Cet outil correspond aux demandes des arts de la scène', a relevé le directeur du Théâtre du Jura Robert Sandoz. 'Nous ouvrirons dans les temps et dans la joie', a ajouté le metteur en scène neuchâtelois. Une oeuvre de l'artiste jurassien René Myrha a été accrochée sur l'un des murs du théâtre. Cette installation symbolise l'importance du théâtre pour l'ensemble de la culture jurassienne.

Lieu d'expression

Cette infrastructure au coeur de Delémont va permettre aux milieux culturels de bénéficier d'un encadrement professionnel et d'une promotion commune pour la diffusion de spectacles. La salle la plus vaste baptisée 'La Grande' est dotée d'un gradin de 433 places et compte jusqu'à 800 places debout quand il est rétracté.

Quelque 40 spectacles allant de la danse au théâtre en passant par le cirque et la musique sont au programme de la saison inaugurale jusqu'au mois de juin. La programmation se veut à la fois romande, régionale, contemporaine et populaire en invitant des artistes régionaux mais aussi de renommée internationale.

La Fondation pour le Théâtre du Jura a récolté 8 millions de francs sur les 24 millions nécessaires à la construction, les deux-tiers restants étant assurés par le canton. Cette institution fait partie du complexe immobilier du Ticle, qui représente un investissement de plus de 90 millions de francs.

Inauguration officielle

La cérémonie d'inauguration officielle aura lieu vendredi en présence de quelque 450 invités. Parmi eux, la cheffe de l'Office fédéral de la culture (OFC) Isabelle Chassot, les membres de différents exécutifs cantonaux, les contributeurs et des représentants d'institutions culturelles.

Le public pourra lui découvrir les scènes et les coulisses lors des journées portes ouvertes samedi et dimanche. Le Théâtre du Jura souhaite que les visiteurs puissent s'approprier cet écrin et qu'ils y fabriquent des souvenirs. Plus de 200 participants et 50 bénévoles vont les accueillir.

Longue attente

Cette structure professionnelle dédiée aux arts de la scène était attendue depuis des décennies. L'idée de la création d'un théâtre dans le Jura remonte à 1969, portée par les milieux culturels du Jura historique. Ce souhait a été repris dans une résolution de l'Assemblée interjurassienne en 2001.

Les cantons du Jura et de Berne émettent alors l'idée d'un centre interjurassien d'expression des arts de la scène en 2006. Le projet obtient une large adhésion des milieux culturels et institutionnels. En 2010, le canton de Berne se retire du projet. Le canton du Jura se tourne alors vers un partenariat public.

/ATS