Le canton du Jura reste attentif à l’évolution du Covid-19

Le canton du Jura garde un œil sur la pandémie de Covid-19. Il a communiqué quelques éléments à ce propos ce vendredi après-midi, à la veille du début des vacances d’été. Les autorités cantonales indiquent qu’elles suivent « la situation épidémiologique de manière attentive, alors que la plupart des indicateurs sont en augmentation ». Le Jura a dépassé la barre des 50 cas positifs journaliers depuis mardi dernier et le nombre de tests réalisés est également en hausse. Le nombre d’hospitalisation augmente aussi. Il évolue autour d’une vingtaine de cas depuis dimanche dernier, alors qu’il se situait entre 5 et 10 cas depuis le début du mois. La situation reste, toutefois, « pour l’instant sous contrôle », précise le canton du Jura, qui ne compte aucun cas en soins intensifs depuis le 17 juin et aucun nouveau décès depuis mars dernier.

Du côté des appels à la hotline, ils ont augmenté de façon importante avec, comme corollaire, une attente à prévoir à certaines heures. Le canton du Jura invite les personnes qui présentent des symptômes du Covid à continuer de se faire tester. Il recommande également à la population de poursuivre l’application des gestes barrières et, en cas de symptômes, d’éviter les contacts avec les personnes vulnérables.





Toutes les activités de la cellule Covid à Innodel

La cellule cantonale Covid qui a été mise en veille au début du mois reste ainsi active et continuera à s’adapter aux besoins sanitaires. Elle a, par ailleurs, décidé de regrouper toutes ses activités sur le site Innodel, à Courroux (à proximité de la sortie de Delémont Est de l’A16), y compris le centre de vaccination qui sera transféré de Courtételle à partir de mardi prochain. La 4e dose de vaccin, quant à elle, devrait faire l’objet d’une recommandation fédérale dans les prochains jours. Elle est toutefois disponible pour celles et ceux qui le souhaitent pour des raisons personnelles - comme les voyages - mais elle est payante.

Toutes les informations nécessaires sont recensées sur la page officielle du canton du Jura dédiée à la pandémie de coronavirus. /comm-fco