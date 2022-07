Comment parer votre smartphone pour les vacances

A l'heure de boucler les valises pour les vacances, il ne faut pas oublier de bien préparer son smartphone. Car l'appareil offre une large panoplie d'aides permettant de voyager à moindre coût, confortablement et en toute sécurité. Quelques conseils 'last minute'.

Le téléphone portable peut se transformer en un coffre-fort, abritant les photographies ainsi que les copies des cartes et documents les plus importants. Il sera ainsi plus facile de demander le blocage d'une carte de crédit en cas de perte.

Si à domicile et dans la vie de tous les jours, un accès fiable et rapide à internet va de soi, il peut en aller tout autrement à l'étranger ou même en montagne. En utilisant sur Google le terme de recherche 'carte hors ligne', il est possible d'apprendre comment utiliser Google Maps sans connexion au web.

En Suisse, les randonneurs peuvent télécharger des zones des cartes nationales sur leur téléphone portable avec l'app 'swisstopo'. Ceux qui veulent enregistrer des pays entiers recourront au logiciel gratuit 'Here WeGo'.

Attention aux coûts

Avant d'embarquer pour un long vol, il est aussi possible de faire le plein de divertissements. Les services de musique en ligne, comme Spotify ou Netlfix, pour les films et les séries, disposent de fonctions hors ligne, à condition de disposer d'un abonnement.

En matière numérique, la préparation des vacances implique aussi de se familiariser avec les tarifs d'itinérance et les frais liés à l'abonnement de téléphonie mobile. Réserver un forfait pour l'étranger avant le départ permet de réaliser quelques économies.

A titre de précaution, il est préférable de désactiver certains services pouvant se transformer en véritables pièges à coûts à l'étranger, comme les services de messages vocaux (voice-box).

Acheter une carte SIM supplémentaire dans le pays visité peut se révéler une option encore plus avantageuse. Le site https://prepaid-data-sim-card.fandom.com (uniquement en anglais) fournit une liste des prix et des conseils.

Ceux qui se rendent dans des villes peuvent installer au préalable les applications des entreprises de transports publics, ainsi que des loueurs de vélos ou des fournisseurs services de covoiturage. Ainsi, après un long vol, il n'est pas nécessaire de chercher un distributeur et une pièce de monnaie, mais on peut acheter un billet de bus ou de train directement à partir de l'app.

Sécuriser le téléphone portable

Avant le départ, il vaut aussi la peine de procéder à quelques vérifications du téléphone portable. En effet, il doit disposer de suffisamment d'espace pour les photos et vidéos de vacances. Selon le pays de destination, il convient de supprimer les contenus qui pourraient choquer.

De nombreux smartphones permettent d'augmenter la mémoire grâce à des cartes SD bon marché. Comme voyager représente un risque particulier pour le compagnon numérique, il convient de sauvegarder l'essentiel de son contenu avant le départ.

Les services de synchronisation d'Apple et de Google copient tout dans le nuage, des contacts aux photos, en passant par les vidéos. Attention toutefois lors de la première utilisation, car cette opération nécessite beaucoup de temps et doit être effectuée via un réseau Wi-Fi.

Le programme gratuit MyPhoneExplorer (www.fjsoft.at), qui n'a pas besoin de stockage dans le nuage, est une solution de sauvegarde universelle pour les téléphones portables fonctionnant sous Android. Photosync (www.photosync-app.com) est utile pour l'archivage des photos sur un PC et est aussi disponible pour l'iPhone.

Tout comprendre

Avant de partir, il est conseillé de se familiariser avec les outils de traduction courants, comme ceux de Google et de Microsoft. Tous deux permettent de télécharger des dictionnaires sur le téléphone portable afin de traduire ce que l'on tape sans avoir recours à Internet.

Lorsqu'une connexion à internet est disponible, les applications peuvent traduire en direct un texte photographié. Il est également possible de faire traduire en temps réel un dialogue parlé. L'app de Microsoft fonctionne même avec plusieurs interlocuteurs réunis dans une mini-conférence.

Chaque participant peut parler dans son propre téléphone portable. Il entend et lit ensuite la traduction de son interlocuteur en temps réel sur son smartphone.

Le smartphone prêt au départ, il peut encore fournir une dernière aide pour préparer les valises. Des apps comme PackPoint ou PackKing proposent des listes de bagages prêtes à l'emploi en fonction du pays, des hobbies et de la saison.

/ATS