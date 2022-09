Un bancomat dynamité dans le canton de Lucerne

Une douzaine de bancomats ont été cambriolés jusqu'ici en Suisse depuis le printemps, selon un décompte de Keystone-ATS. Il existe près de 7000 distributeurs de billets en Suisse.

Deux jours avant le bancomat dynamité vendredi à Schötz (LU), un distributeur a été arraché dans un centre commercial de Sembrancher (VS). Il y a une semaine, un appareil a été dynamité à Spreitenbach (AG).

En août, deux bancomats ont été explosés, l'un à Nuglar (SO), l'autre à Büttikon (AG). Le jour de la Fête nationale, le 1er août, un distributeur a été fracturé au Châble, dans le Val de Bagnes (VS).

En juin, quatre attaques se sont produites en Suisse romande: à Lajoux (JU), Moutier (BE), Portalban (FR) et au restoroute de la Gruyère.

Le mois de mai a lui aussi compté trois effractions du genre, à Reconvilier (BE), Concise (VD) et Lohn-Ammansegg (SO). En mars, des inconnus ont fait sauter un appareil à Oberentfelden (AG).

Banques discrètes

Contactées par Keystone-ATS, les banques restent discrètes sur leurs concepts concernant les bancomats. Elles invoquent des raisons de sécurité, non destinées à être rendues publiques.

UBS affirme que la sécurité des distributeurs de billets est une priorité absolue. Elle a mis en place les normes de sécurité les plus élevées possibles. La Banque cantonale de Zurich dit examiner en permanence les possibilités de protéger encore mieux ses bancomats contre les activités criminelles. Au besoin, elles sont mises en oeuvre.

/ATS