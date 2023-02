Un bilan mitigé pour les stations de ski jurassiennes

Les stations des Genevez et des Breuleux sont unanimes : s’il ne neige pas d’ici quelques jours, la saison sera globalement terminée. Météo News relevait 18% de précipitations en moins en moyenne sur toute la Suisse. Au total, le téléski a ouvert trois jours et demi aux Breuleux contre deux jours et demi aux Genevez. Le Baby lift des Genevez a également pu être ouvert durant trois jours supplémentaires, indique la présidente de la coopérative, Anne Rebetez.

Reste la question des solutions pour les saisons à venir. Toutefois, la pose de canons à neige ne semble pas convaincre les stations jurassiennes. Les deux stations évoquent des raisons écologiques et financières. /elo