Un meilleur diagnostic pour les maladies féminines

Voilà une bonne nouvelle pour les femmes qui souffrent notamment d’endométriose ou autres maladies dites féminines. Le Conseil des États a approuvé, ce mardi, deux objets visant à mieux les détecter et les connaître.

Une personne endométriosique mettra en moyenne sept ans à se faire diagnostiquer. Heureusement, les choses sont en train de changer, d'après Laura Parziale, médecin-cheffe en gynécologie et obstétrique de l'Hôpital du Jura. « L'endométriose est un sujet de plus en plus discuté », confie-t-elle. Avant de poursuivre :

« L’objectif est d’éviter d'attendre autant de temps avant de poser un diagnostic et de commencer le traitement. Le risque majeur étant l'infertilité ». /elo