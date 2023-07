Le cirque pour remettre en question la masculinité

Une mise à nu pour questionner

Dans son spectacle, Noah Egli se met à nu au propre et au figuré puisqu’il y apparait dans le plus simple appareil. « Ce qui nous intéressait, c’est d’essayer de sortir un peu des salles de sport, des clichés, et de jouer avec la nudité, de mettre en scène le corps et tout ce qui en fait partie. Il y a une partie du public que cela peut déranger, mais pour le moment c’est assez bien accepté. Avant le spectacle, c’est souvent un sujet de discussion, la nudité, puis après la représentation ça l'est beaucoup moins. Car ce n’est ni sexualisé, ni « gnan-gnan ». Ce sont deux êtres humains qui se rencontrent sur scène. »