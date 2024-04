La plateforme Oxyjeunes.ch fait peau neuve

Le canton du Jura étoffe son offre pour les moins de 25 ans. La plateforme Osyjeunes.ch a été totalement repensée, annonce-t-il dans un communiqué ce vendredi. C’est dans cette idée que la plateforme Oxyjeunes.ch est totalement repensée. Les associations et organisations à but non lucratif auront la possibilité de s’ajouter à un répertoire d’acteurs jeunesse pour se rapprocher de leur public-cible. Une bourse aux projets à partir de laquelle les jeunes pourront s’inscrire pour suivre des programmes selon leurs intérêts et envies fait aussi partie des nouveautés du site. La nouvelle plateforme permet également de centraliser, diffuser et relayer des actualités et informations organisées par thématique, à destination de la jeunesse et des acteurs jeunesse.

Cette mise à jour de la plateforme fait suite à l’enquête cantonale « Jura Jeunes 4.0 » menée en 2021. Elle avait notamment soulevé la nécessité de renforcer la réactivité du réseau jeunesse dans le canton. /comm-cdf