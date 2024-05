L'ex-rivale républicaine de Trump, Nikki Haley, votera pour lui

L'ex-candidate républicaine à la Maison Blanche Nikki Haley, qui a vertement critiqué Donald Trump par le passé, a annoncé mercredi qu'elle voterait pour lui à la présidentielle de novembre.

Le président Joe 'Biden est une catastrophe. Je voterai donc pour Trump', a-t-elle dit lors d'une intervention dans un centre de recherche conservateur. Mais Donald Trump devrait 'tendre la main aux millions de personnes qui ont voté pour moi et qui continuent à me soutenir, et ne pas partir du principe qu'elles vont se ranger derrière lui', a-t-elle averti.

/ATS