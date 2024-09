Les Vert-e-s Jura soutiennent le Concordat sur Moutier

Les Vert-e-s Jura appellent à voter en faveur du Concordat sur le transfert de Moutier dans le Jura dans la perspective du scrutin du 22 septembre prochain. Le parti écologiste l’a fait savoir dans un communiqué publié ce samedi. Il estime qu’il faut « respecter le choix démocratique de la population de Moutier et répondre à l’évolution historique de la création de notre canton ». Les Vert-e-s Jura se disent également « fières d’accueillir les Prévôtois-es et se réjouissent de ce prochain partenariat ». Ils affirment , enfin, que le Concordat « est équilibré et ne prétérite aucune des parties concernées ». /comm-fco