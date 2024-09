Sim’s version intime et introspection

Se retirer dans le sud et s’offrir une forme d’introspection artistique. Sim’s sort ce vendredi son nouvel album A ta place, créé dans la solitude et le retranchement dans le Lubéron. L’Ajoulot avait remporté le « Prix Sarrazine » remis par la Fondation Anne et Robert Bloch. Cela lui a permis de passer en 2023 quatre mois en résidence en Provence. Sim’s y a écrit et mis en musique de nombreuses chansons avant d’en retenir 13 pour un concocter son 7e album, le premier produit tout seul. Rappeur avant tout, il décloisonne son style et considère ce travail comme « celui de la maturité ». Il l’a verni ce jeudi sur la scène du Chant du Gros. /clo