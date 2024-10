Parmi ces animations, une démonstration de taille d’outils en silex proposée par Giovanni Foletti, archéologue préhistorien, ou la possibilité de « tirer au propulseur », c’est-à-dire « tirer avec une sorte de javelot du Néolithique sur des cibles », détaille Romaine Luisoni.

En outre, trois ateliers sur inscription (qu’il est toujours possible d’observer même si les inscriptions sont closes) ont été mis sur pied : l’un où les visiteurs peuvent créer leurs propres parures ou bijoux paléolithiques, un autre pour explorer les sonorités musicales de l’époque et fabriquer leur instrument de musique, et un dernier pour s’initier au travail de la terre et aux techniques des premiers potiers.

Les objectifs qui sous-tendent l’organisation de ces activités par le Cercle d’archéologie de la SJE sont multiples, si l’on en croit son autre co-présidente, Julie Amstutz : « Le premier but, c’est de découvrir les gestes de la préhistoire avec une dimension pratique, pour rendre la chose un peu plus ludique et accessible à tout le monde. Le deuxième, c’est de montrer que le Cercle d’archéologie est hyperactif, et pas uniquement pour des conférences, mais aussi pour des activités ludiques et amusantes. »

Le message est passé ! En cas d’intérêt pour les activités organisées ce dimanche par le Cercle d’archéologie de la SJE, retrouvez plus d’informations ici. /tbe