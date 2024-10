Des formations de grues cendrées traversent la Suisse

Des formations de grues cendrées traversent actuellement la Suisse pour se rendre vers l'Espagne et l'Afrique du Nord. Plusieurs grands groupes ont déjà été observés, dont un comptant 800 individus, un record pour la Suisse.

La période de migration n'en est qu'à ses débuts, mais elle s'annonce très prometteuse, indique mardi la Station ornithologique suisse de Sempach (LU). Un nombre record de grues a également été observé en Bavière, dans le sud de l'Allemagne.

Ces oiseaux se font remarquer par leurs cris puissants et leurs spectaculaires formations de vol en V. Ils migrent traditionnellement de la Scandinavie et du nord-est de l'Europe vers le sud-ouest pour arriver en Espagne et en Afrique du Nord.

Normalement, leur itinéraire ne passe pas au-dessus de la Suisse. Mais le nombre de grues observées s'est multiplié depuis 2011, même s'il reste fluctuant, souligne la Station ornithologique suisse. Au lieu de survoler la Hongrie et l'Italie, elles passent par la Camargue.

Ce changement a sans doute été favorisé par de forts vents d'est, mais le nouveau couloir 'semble convenir' aux grues, écrit la Station de Sempach. Qui précise que les voies migratoires des grues ne sont pas déterminées génétiquement, mais se transmettent par l'expérience.

/ATS