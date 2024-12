TG: 15 ans de prison requis contre un violeur droguant ses victimes

Le Ministère public réclame 15 ans de prison contre un homme de 39 ans qui comparaît devant la justice thurgovienne pour des viols sur des femmes et des filles qu'il avait droguées. L'accusé, qui a avoué, a fait une dizaine de victimes.

Dans son réquisitoire devant le Tribunal de district de Frauenfeld, la procureure a dénoncé les 'vidéos abominables' que le prévenu a faites de ses abus. Les images de pornographie enfantine sont très difficiles à supporter, a-t-elle souligné jeudi.

Le prévenu est accusé notamment d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de viols. Il a ajouté de la kétamine, un anesthésiant, dans des boissons consommées par des femmes et des enfants de son entourage, avant d'abuser sexuellement de ses victimes inconscientes et de filmer ses abus, selon l'acte d'accusation.

A l'ouverture de son procès, l'accusé originaire d'Amérique latine avait exprimé ses regrets et souligné, en pleurs, qu'il assumait la responsabilité de ses actes. La procureure a demandé son expulsion du territoire suisse pour 15 ans.

