Inauguration du plus grand stand de tir indoor de Suisse à Sion

La police cantonale valaisanne et l'armée suisse ont inauguré vendredi à Sion le plus grand stand de tir indoor de Suisse. Baptisé 'La Tranchée', le complexe de 7200 m2 est conçu pour accueillir plusieurs dizaines de tireurs simultanément.

Erigé sur la place d'armes du chef-lieu valaisan, l'installation sera mise en service en janvier 2025. Elle est le fruit d'une collaboration entre la Confédération et le canton du Valais, indique ce dernier dans un communiqué. Le complexe est doté des dernières innovations techniques et respecte les normes environnementales et acoustiques les plus strictes, assure-t-on.

Les travaux de 'la Tranchée' ont duré deux ans, entamés en novembre 2022. Son coût s'élève à 33,5 millions de francs, financé à hauteur de 11 millions par l'Etat du Valais, au travers du Fonds pour le financmeent des investissements et la gestion des biens immobiliers de l'Etat (FIGI), et de 22,5 millions par la Confédération.

