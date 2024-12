Cassis et Lavrov ont discuté du conflit ukrainien, selon Moscou

Les chefs des diplomaties russe et suisse Sergueï Lavrov et Ignazio Cassis ont discuté au téléphone du conflit ukrainien, a annoncé Moscou jeudi. Cette conversation constitue un rare entretien entre un haut responsable russe et occidental depuis 2022.

'Les deux parties ont échangé leurs points de vue sur le conflit ukrainien. Le ministre a expliqué en détail la position russe sur le règlement de la situation', a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué, précisant que la conversation a eu lieu mercredi.

/ATS