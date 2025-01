Assassinat à Genève: la défense dénonce une enquête à charge

Dans l'affaire de l'assassinat d'un diplomate égyptien à Genève en 1995, l'avocat de l'accusé principal a dénoncé jeudi une enquête menée uniquement à charge et le travail 'loin d'être remarquable' de la Police fédérale. Il a conclu à l'acquittement pour l'assassinat.

Le défenseur s'est efforcé d'éclaircir le 'portrait étouffant' de son client dressé par les experts psychiatres et le procureur fédéral. Il a parlé d'un homme complexe, capable de mentir mais aussi de franchise. Les explications 'bizarres' de l'accusé ne doivent pas être prises au pied de la lettre: 'Il cherche maladroitement à se disculper'.

L'exploitation des traces ADN retrouvées sur le silencieux artisanal utilisé lors du crime a été vivement critiquée. Selon l'avocat, les expertises regorgeraient d'imprécisions et le mélange des ADN de six personnes différentes dont l'accusé et son amie de l'époque n'a pas été expliqué. 'Tout n'est que défaut dans l'appréciation des traces. La preuve scientifique n'est pas apportée.'

/ATS