Le Zurichois Philipp Kutter pas candidat au Conseil fédéral

Le conseiller national zurichois Philipp Kutter n'est pas candidat à la succession de Viola Amherd au Conseil fédéral. Le centriste l'a annoncé mercredi matin. Il invoque des raisons familiales en tant que père de deux enfants scolarisés.

'J'y ai bien réfléchi, mais je dois renoncer (...). Ma famille a la priorité', a confié Philipp Kutter à Keystone-ATS. La fonction de conseiller fédéral monopolise trop de temps pour être encore présent au sein de la famille, explique-t-il. 'Ce n'est pas un hasard si la plupart des conseillers fédéraux n'ont pas des enfants ou ont des enfants déjà adultes', ajoute-t-il.

Handicap pas déterminant

Conseiller national depuis 2018 et maire de Wädenswil (ZH) depuis 2010, Philipp Kutter est tétraplégique suite à un grave accident de ski en février 2023. Cet aspect a aussi joué un rôle dans sa décision. Mais sur ce point-là, 'heureusement, je suis parvenu à la conclusion que cela fonctionnerait bien', a-t-il déclaré. Il aurait été possible d'organiser une assistance au quotidien et des mesures d'aménagement pour sa mobilité réduite, selon lui.

Agé de 49 ans, le conseiller national du Centre n'exclut pas une candidature dans quelques années. 'Il ne faut jamais dire 'jamais'', estime-t-il. Et d'ajouter que son bonheur n'est dépendrait pas cependant.

Un seul candidat jusqu'à présent

Un seul politicien s'est, pour l'instant, lancé dans la course à la fonction vacante. Il s'agit du conseiller national st-gallois, Markus Ritter, président de l'Union suisse des paysans, âgé de 57 ans. Sa section cantonale l'a désigné mardi.

Le Centre a donné un délai jusqu'à ce vendredi pour déposer les candidatures. Le groupe parlementaire du parti aux Chambres fédérales doit choisir son ou ses candidats officiels le 21 février. L'élection pour succession de Viola Amherd au Conseil fédéral est agendée au 12 mars

/ATS