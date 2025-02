Nouvelle initiative du MCG pour limiter les frontaliers à l'Etat

Le Mouvement citoyens genevois (MCG) lance une nouvelle initiative législative visant à limiter le nombre de frontaliers travaillant à l'Etat de Genève. Seuls les Suisses ou les habitants du canton pourront occuper des fonctions stratégiques.

'Nous sommes inquiets de voir aux postes-clés des gens qui n'ont pas d'attache de nationalité ou aucun ancrage dans notre canton. Il en va de la souveraineté de l'Etat. Genève tolère ce que la France ne tolère pas', a déclaré mercredi devant les médias François Baertschi, président du MCG. Son initiative 'Emplois à l'Etat: limitons les frontaliers!' avait été invalidée par la justice début 2024.

Lancée en pleine campagne pour les élections municipales, 'Garantir la souveraineté: non aux frontaliers dans les postes stratégiques de l'Etat' se calque sur la jurisprudence et la pratique actuelle française, a assuré le conseiller aux Etats Mauro Poggia. 'L'exclusion est plus ciblée au noyau incompressible de ce qu'est l'Etat', a précisé l'ex-conseiller d'Etat.

/ATS