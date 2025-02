Les jeunes adultes se sentent de plus en plus démunis

Les jeunes adultes en Suisse voient leur influence sur le développement futur de la société se réduire de plus en plus. Les moins de 26 ans estiment aussi que le fossé entre les générations se creuse, révèle jeudi le baromètre des générations 2025 de l'institut Sotomo.

Plus de deux tiers des Suissesses et des Suisses (71%) envisagent l'avenir avec pessimisme, une tendance en 'nette augmentation' par rapport au dernier sondage réalisé en 2023, selon le communiqué. Ce manque d'optimisme pour l'avenir est particulièrement marqué chez les jeunes générations, qui ont de plus en plus l'impression de ne pas pouvoir influencer le cours des choses.

D'après le baromètre, 88% des sondés de moins de 35 ans estiment avoir peu d'influence sur le développement futur de la société. Cette part était de 73% en 2023 pour cette même tranche d'âge. Les jeunes semblent percevoir la promesse selon laquelle la situation s'améliore avec chaque génération comme vaine, note l'étude.

/ATS