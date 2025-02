L'enquête sur les faux chiffres de l'AVS décharge l'office fédéral

Les collaborateurs de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) n'ont pas manqué à leur devoir de diligence lors du calcul des perspectives financières de l'AVS. Et les chiffres surévalués ne reposaient pas non plus sur une erreur de calcul, conclut une enquête.

Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) a publié vendredi le rapport du cabinet d'avocats chargé de l'enquête administrative. Selon ce document, le programme de calcul utilisé par l'OFAS contenait deux formules qui n'étaient pas suffisamment étayées et documentées, ce qui a conduit à une estimation anormalement élevée des dépenses de l'AVS sur le long terme.

Le cabinet d'avocats avait déjà présenté son analyse en novembre. Le rapport définitif confirme les informations du DFI de décembre dernier.

Dans les documents relatifs à la votation sur la dernière révision de l'AVS et donc sur le relèvement de l'âge de la retraite des femmes en septembre 2022, il était fait mention d'un pronostic par trop pessimiste concernant le financement de l'AVS. Celle-ci figurait également dans le livret de vote pour la votation sur la 13e rente AVS du 3 mars 2024.

En septembre de l'année dernière, la Confédération a corrigé les dépenses supposées de l'AVS pour l'année 2033 de 2,5 milliards de francs vers le bas - à 69 milliards de francs.

