Les pollens de noisetier et d'aulne en hausse

Avec le temps doux de ces prochains jours, les pollens sont en approche: à basse altitude, jusqu'à environ 800 mètres, il faut parfois s'attendre à des concentrations élevées, voire très élevées dans certaines régions, de pollen de noisetier et d'aulne.

Les personnes allergiques doivent donc s'attendre à des problèmes de rhume des foins plus importants, a annoncé Meteonews vendredi. La saison pollinique des noisetiers et des aulnes bat son plein depuis un certain temps déjà dans les régions de basse altitude.

Ces deux dernières semaines, les concentrations de pollen ont fluctué en fonction du temps et des températures. Elles sont devenues parfois modérées, voire temporairement élevées dans les vallées alpines par temps doux et sans brouillard.

A partir de mardi, les températures baisseront peu à peu, selon le service météorologique privé, et il y aura parfois un peu de pluie. Les concentrations de pollen diminueront à nouveau nettement. La prochaine étape sera probablement la floraison des frênes à basse altitude au cours de la première moitié du mois de mars.

Fin janvier, la saison pollinique a commencé à basse altitude avec l'éclosion des pollens de noisetier et d'aulne, soit à peu près de façon normale en comparaison à long terme. Dans le sud, les pollens se sont manifestés plus tôt.

/ATS