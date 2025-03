La Suisse doit participer au Pacte de l'UE sur la migration

La Suisse, en tant qu'Etat associé à Schengen/Dublin, doit participer à la réforme du système de migration et d'asile européen. Le Conseil fédéral a transmis mercredi son message au Parlement sur le pacte migratoire européen.

Le pacte vise à rendre le système européen de migration et d’asile plus efficace, plus résistant aux crises et plus solidaire. La réforme doit freiner la migration illégale en Europe et limiter la migration secondaire dans l’espace Schengen grâce à une harmonisation et une optimisation des procédures d’asile.

La répartition des requérants d'asile doit être plus solidaire. La charge qui pèse sur les États membres de Schengen soumis à une forte pression migratoire doit être équilibrée.

La Suisse doit adapter sa législation en conséquence. Le Conseil fédéral soutient le pacte européen.

