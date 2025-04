Une fratrie passionnée de course à pied à l’assaut du Mont-Terrible

La course à pied sera reine ce samedi et dimanche à Fontenais. Les courses du Mont-Terrible accueilleront plus de 2000 participants pour la neuvième édition. Si quelques-uns visent une place sur le podium, la plupart des participants ont des objectifs plus modestes. Parmi eux, une famille de mordus de course à pied. Depuis une douzaine d’années, les frères Gilles, Richard et Matthieu Borruat se passionnent pour ce sport jusqu’à fonder le TRC Mont-Terri. Les trois Ajoulots s’aligneront chacun sur des distances différentes : 106 km, 70 km et 23 km. Même s’ils ont tous un objectif de temps, ils sont de bons vivants : « S’il y a une bonne bouffe après, Richard vient plus volontiers », taquine Gilles Borruat. Le plus assidu à Fontenais sera Matthieu Borruat. Il courra le trail de 106 km, un mélange de bonheur et de souffrance pour lui : « A chaque course, on se demande pourquoi on s’est inscrit ? Qu’est-ce que je fais là ? » Quelles que soient les difficultés rencontrées le long des parcours, il est certain que les trois frères se retrouveront autour d’un verre sitôt la course terminée. /rce