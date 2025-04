La Suisse conclut un accord de libre-échange avec la Malaisie

Dans un contexte d'incertitude mondiale due à la politique américaine, la Suisse élargit la liste de ses partenaires commerciaux. Avec l'Association européenne de libre-échange (AELE), dont elle fait partie, elle a conclu un accord de libre-échange avec la Malaisie.

Dans un tweet publié vendredi sur X, le ministre de l'économie Guy Parmelin s'est félicité de ce nouvel accord. Ce dernier 'renforcera nos relations commerciales, offrira un marché amélioré à nos entreprises et des garanties fortes en matière de protection de l'environnement et des droits des travailleurs'.

La secrétaire d'Etat à l'économie Helene Budliger Artieda a aussi salué la conclusion de l'accord. 'La Suisse continue de renforcer son réseau commercial mondial. La Malaisie, la cinquième plus grande économie en Asie du sud-est, offre des opportunités palpitantes pour les entreprises suisses', a-t-elle écrit.

L'AELE est une organisation intergouvernementale qui regroupe la Suisse, l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège. Elle a conclu il y a un peu plus d'un an un accord avec l'Inde.

/ATS