Jonas Vingegaard déjà entièrement concentré sur le Tour

Absent depuis son abandon sur Paris-Nice en mars, Jonas Vingegaard est déjà entièrement tourné vers le Tour de France. Le Critérium du Dauphiné sera son unique course de préparation, a-t-il annoncé.

Pendant que son grand rival Tadej Pogacar enchaîne les classiques, le Danois a entamé cette semaine sa préparation spécifique pour le Tour de France (5-27 juillet) avec des essais en soufflerie à Aalborg au Danemark. 'C'est important de travailler ma position pour ne rien laisser au hasard', a expliqué le double vainqueur de la Grande Boucle en 2022 et 2023 dans un communiqué de son équipe Visma-Lease a bike.

Vingegaard doit partir prochainement en Sierra Nevada, en Espagne, pour un camp d'altitude. Il participera ensuite au Dauphiné (8-15 juin) avant de faire un autre stage en altitude, à Tignes, dans les Alpes françaises, pour peaufiner les réglages en vue de son 'grand objectif' de la saison.

'Je me concentre désormais entièrement sur le Tour de France. La commotion dont j'ai souffert (après sa chute sur Paris-Nice en mars, ndlr) est derrière moi et je n'ai aucun autre problème physique', a-t-il poursuivi.

'Je n'ai pas fait beaucoup de courses cette année et je suis impatient de recourir au Dauphiné et bien sûr au Tour de France et je vais essayer de gagner ces deux courses', a insisté le Danois de 28 ans.

/ATS