« Oiseaux de nos jardins »: 6000 participants

En cinq jours, l'action 'Oiseaux de nos jardins' a attiré plus de 6000 participants sur les balcons, dans les jardins et les parcs pour compter les oiseaux. Au total, environ 133'000 oiseaux ont été dénombrés, a annoncé mardi l'organisation BirdLife Suisse.

Lors du comptage effectué du 7 au 11 mai, les trois espèces les plus fréquentes étaient le moineau domestique, le martinet noir et la corneille noire. D’autres espèces typiques des agglomérations, comme le verdier d’Europe et le serin cini ne se trouvent qu'aux 22e et 32e places.

Les jardins aménagés de manière variée et avec des plantes indigènes attirent plus d'espèces d'oiseaux. On y compte en moyenne douze espèces, contre sept pour les jardins monotones de gazons ou de pierres.

La plate-forme de transmission des données gartenvoegel.birdlife.ch/fr permet désormais à tous les intéressés de se faire leur propre idée des résultats. Les espèces signalées peuvent être évaluées par canton ou même par commune.

/ATS