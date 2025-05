Berne: le fourreau d’arc néolithique du Schnidejoch exposé au musée

L’équipement d’archer néolithique, retrouvé sur le Schnidejoch en 2003, sera exposé au Musée d’histoire de Berne à partir de vendredi. Un processus complexe de traitement de ce fourreau inédit, âgé de près de 5000 ans, a dû être recherché en vue de sa conservation.

'L’exemplaire retrouvé est un témoignage unique de l’excellente connaissance des matériaux et de la maîtrise technique de nos ancêtres. Il montre en outre que le Schnidejoch était un lieu de passage entre les Alpes bernoises et les Alpes valaisannes au Néolithique', ont indiqué jeudi le canton et le Musée d'histoire de Berne.

Le fourreau d’arc mesure 170 centimètres de long et date d’environ 2800 avant J.-C. Il est composé de plusieurs couches d’écorce de bouleau, un matériau étanche et léger proche du gore-tek actuel, cousues avec du liber (partie profonde de l’écorce) et renforcées sur les côtés à l’aide de baguettes en bois.

Le propriétaire de cet objet, qui n’a pas été retrouvé, est considéré comme le pendant suisse d’Ötzi, la momie des glaces. Il a été surnommé Schnidi', peut-on lire dans le communiqué.

Lors du dégagement en laboratoire, deux pointes de flèches taillées dans un silex provenant de la région d’Olten (SO) ont été retrouvées à l'intérieur du fourreau. Un arc et plusieurs hampes de flèche découverts dans d’autres parties du champ de glace complètent cet équipement.

Conservation: un défi

La découverte en 2003 de cette trouvaille est due à une randonneuse, qui l'a remise au Musée d'histoire de Berne. Les archéologues se sont demandé comment conserver cet objet resté sous la glace pendant des millénaires. 'Il est rare de découvrir du mobilier archéologique en écorce de bouleau, raison pour laquelle les connaissances théoriques et empiriques concernant leur conservation étaient assez maigres à l’époque', ont précisé les institutions.

C’est ainsi qu’une erreur de conservation a été commise lors du traitement du couvercle du fourreau d’arc. Par sécurité, le fourreau a été recongelé et ramené au dépôt du Service archéologique. Pour développer une méthode de conservation adaptée, des recherches ont été menées par la Haute Ecole des arts de Berne (HKB) et l’Université de Berne.

La trouvaille spectaculaire du Schnidejoch sera exposée au Musée d’histoire de Berne dès vendredi avec une tente de fouille, qui met en scène l’équipement d’archer complet de Schnidi. L’exposition présente aussi un modèle 3D ainsi qu’une animation sur la fabrication, l’histoire de la découverte et le séchage du fourreau d’arc.

/ATS