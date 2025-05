« Le dossier du lundi » : le déplafonnement de la rente AVS des couples mariés

Le Centre souhaite l’équité des rentes entre les couples mariés et non mariés. Alors que le mode de financement de la 13e rente AVS devra prochainement être défini, le parti a récemment déposé une initiative visant à supprimer le plafond fixé à 150% de la rente des couples mariés. Au total, 90% des couples de rentiers sont concernés. Cette initiative vise à corriger une « inégalité crasse », selon le conseiller aux États jurassien et vice-président du Centre Charles Juillard.

De son côté, le Conseil fédéral a rejeté l’initiative, car jugée trop coûteuse. Si la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider lui reconnaît un certain « capital sympathie », elle estime que le texte ne prend pas en compte les avantages que l’AVS offre déjà aux couples mariés. Notre correspondant au Palais fédéral, Serge Jubin, décrypte l’initiative du Centre « Oui à des rentes AVS équitables » :