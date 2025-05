Valais: onze adolescents dénoncés auprès du Tribunal des mineurs

Après plusieurs mois d'enquête, la Police cantonale valaisanne a communiqué, mardi, avoir interpellé onze personnes en lien avec deux violentes agressions qui se sont produites à Martigny, en novembre 2024. Tous ont été dénoncés auprès du Tribunal des mineurs.

Le 23 novembre dernier, trois jeunes âgés entre 14 et 15 ans au moment des faits, s’en sont pris physiquement à un adolescent de 16 ans, lui infligeant de nombreux coups de poing et de pied.

Le lendemain, une seconde altercation s’est produite dans le parking souterrain d’un centre commercial toujours à Martigny. Cette fois-ci, ce sont huit adolescents âgés entre 14 et 17 ans, qui ont tendu un guet-apens à un jeune de 16 ans. Une fois piégée, la victime a été partiellement déshabillée et a reçu de nombreux coups de pied et de poing au visage et sur le corps. Les auteurs l’ont alors aspergé de peinture sur le dos et sur le torse. La victime a finalement réussi à prendre la fuite.

Outre pour brigandage, ces onze jeunes ressortissants suisses et étrangers ont également été dénoncés pour agression, vol, dommage à la propriété et violation du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues. En effet, les agressions ont été filmées par l’un des protagonistes à l’aide d’un smartphone.

'La présomption d’innocence reste de mise à ce stade', précise encore la Police cantonale valaisanne.

/ATS