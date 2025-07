Un vanneau huppé sur deux en Suisse vient du marais de Wauwil (LU)

Plus d’un vanneau huppé sur deux né en Suisse provient du marais de Wauwil (LU). Cette année, dans la plus grande colonie de cet oiseau très menacé nichant au sol, 88 poussins ont pris leur envol, un record depuis le lancement du projet de conservation.

Le marais de Wauwil, dans le nord du canton de Lucerne, abrite 56 couples de vanneaux huppés, soit plus d'un quart de la population nicheuse suisse, indique mardi la station ornithologique suisse de Sempach (LU). Cette dernière tire un bilan positif du projet de conservation de l'espèce lancé en 2004.

Jusqu'aux années 1970, le vanneau huppé était un oiseau nicheur régulier, comptant au moins 1000 couples. Mais le drainage des zones humides, la destruction de son habitat et l'exploitation agricole intensive, entre autres, ont entraîné un déclin brutal. En 2005, seuls 83 couples se reproduisaient dans toute la Suisse.

Grâce aux efforts de protection et de conservation, l’espèce a été sauvée de l’extinction. Depuis 2005, ses effectifs ont plus que doublé et près de 200 couples nichent désormais dans le pays.

Nids signalés

Cet échassier à la fine huppe recourbée niche au sol, c'est pourquoi ses nids sont signalés dans les champs et prairies de Wauwil afin que les agriculteurs puissent les contourner. Pour tenir les renards à l'écart, les surfaces de nidification sont clôturées.

La revalorisation de l'habitat est essentielle à la conservation à long terme du vanneau huppé en Suisse. Cela comprend la création de jachères spéciales, de plaines inondables et de prairies et champs humides.

