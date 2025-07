Le Val Mescolcina sinistré en 2024: facture de 84 millions attendue

Un an après les intempéries destructrices dans le Val Mesolcina (GR), les autorités locales estiment le coût des mesures de reconstruction et de sécurisation à 84 millions de francs. Le 21 juin 2024, inondations et coulées de gravats ont sinistré la vallée italophone.

Face aux médias réunis jeudi à Roveredo (GR), le groupe régional de coordination a annoncé qu'il tablait sur une facture de 14,2 millions de francs pour les mesures prises après la catastrophe pour rétablir la sécurité face aux coulées de boue et de gravats. Sur cette somme, 10 millions de francs ont déjà été dépensés.

Il a fallu construire des digues de protection, des canaux d'écoulement, sécuriser des versants et réaménager des cours d'eau. Une centrale hydraulique a dû être réparée. La libération de 60 hectares de terres agricoles a fortement avancé. Le réaménagement d'une trentaine de kilomètres de routes forestières constitue un autre chantier d'importance.

Il y a un an, une partie du village de Sorte a été ensevelie. Deux personnes ont perdu la vie, une autre reste portée disparue.

/ATS