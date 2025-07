Trois détenus tentent de s'évader de la prison de Sion

Trois détenus ont tenté dimanche matin de s'évader de la prison de Sion. Leur capture a nécessité un important dispositif policier.

Dans des circonstances qui restent à déterminer, les trois détenus sont parvenus vers 08h20 à monter sur le toit de l'établissement, dans le but de tenter une évasion, indique dimanche la police cantonale valaisanne.

L'intervention s'est terminée peu avant midi et a nécessité l'engagement de 35 agents de police et de spécialistes du groupe de négociation, du groupe d’intervention ainsi que de l’unité cynophile. Les trois détenus ont pu être interpellés. Deux d'entre eux ont été blessés et ont été conduits à l'hôpital par ambulance.

Les détenus se trouvaient en détention depuis quelques mois, précise la police. La population n'a à aucun moment été mise en danger. Le Ministère public a ouvert une instruction afin de clarifier les circonstances de la tentative d'évasion.

/ATS