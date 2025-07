Maja Riniker appelle à une paix inclusive et durable

'La paix ne peut pas durer si elle est construite sans les femmes.' La présidente du Conseil national Maja Riniker a appelé à une gouvernance inclusive en ouvrant lundi à Genève le 15e Sommet des présidentes de parlement, organisé par l'Union interparlementaire (UIP).

Trop souvent, les femmes restent exclues des processus de paix et des décisions cruciales. Cette exclusion sape la légitimité et l'efficacité des résultats, a regretté l'Argovienne, selon la version écrite de son discours. Ce sont pourtant les femmes et les filles qui souffrent le plus des conflits et de l'instabilité.

Et l'élue PLR de déplorer la hausse 'alarmante' de la violence à l'encontre des femmes. Cette violence est utilisée 'de manière stratégique' dans les zones de conflit, mais elle est 'également diffusée dans nos foyers via les plateformes numériques', a-t-elle relevé.

'Ces réalités soulignent l'urgence d'intégrer des mécanismes solides tenant compte des questions de genre dans nos politiques. Les normes négatives persistantes de la masculinité qui perpétuent l'exclusion et la politique conflictuelle restent des obstacles que nous devons activement démanteler', a relevé Mme Riniker.

Ce sommet d'une journée a réuni plus de 300 participants de 37 pays, dont une trentaine de présidentes de parlements nationaux. A l'issue de leurs débats, les dirigeantes devaient adopter une déclaration finale visant à 'éclairer' la conférence mondiale des présidents de parlements qui débute mardi à Genève.

/ATS