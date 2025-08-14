Hôpitaux: reconnaissance plus rapide des diplômes étrangers exigée

Les médecins étrangers qui souhaitent travailler dans un hôpital suisse doivent attendre plusieurs mois avant que leurs diplômes soient reconnus. Cette situation s'explique par l'augmentation du nombre de demandes et par des absences au sein du service compétent.

Cette situation est intenable, a écrit jeudi l'association des hôpitaux H+ dans un communiqué. Si les hôpitaux ne peuvent pas remplacer à temps les spécialistes qui partent à la retraite, cela compromet la sécurité des soins.

Une augmentation du nombre de demandes et des absences du personnel ont entraîné ce retard, a indiqué l'Office fédéral de la santé publique à Keystone-ATS. En raison de mesures d'économie, il n'a pas été possible d'embaucher du personnel.

Dans la mesure des possibilités financières, les ressources en personnel seront augmentées, les processus simplifiés et la numérisation poursuivie: 'd'ici la fin de l'année, le retard devrait être rattrapé et les délais de traitement ramenés à moins de trois mois.'

/ATS