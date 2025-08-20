Vincenz-Stauffacher et Mühlemann visent la co-présidence du PLR

Le conseiller aux Etats glaronnais Benjamin Mühlemann et la conseillère nationale saint-galloise ...
Vincenz-Stauffacher et Mühlemann visent la co-présidence du PLR

Vincenz-Stauffacher et Mühlemann visent la co-présidence du PLR

Photo: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

Le conseiller aux Etats glaronnais Benjamin Mühlemann et la conseillère nationale saint-galloise Susanne Vincenz-Stauffacher sont candidats à la co-présidence du PLR. Ils l'ont annoncé mercredi à Mollis (GL) au terme du délai fixé pour les candidatures.

/ATS
 

Actualités suivantes

Vincenz-Stauffacher et Mühlemann visent la co-présidence du PLR

Vincenz-Stauffacher et Mühlemann visent la co-présidence du PLR

Suisse    Actualisé le 20.08.2025 - 18:27

Blatten: le Conseil d'Etat actionne la clause générale de police

Blatten: le Conseil d'Etat actionne la clause générale de police

Suisse    Actualisé le 20.08.2025 - 16:05

L'homme qui avait filmé ses collègues en cachette condamné

L'homme qui avait filmé ses collègues en cachette condamné

Suisse    Actualisé le 20.08.2025 - 15:21

Accord entre la Ville de Neuchâtel et la Grève féministe

Accord entre la Ville de Neuchâtel et la Grève féministe

Suisse    Actualisé le 20.08.2025 - 15:01

Articles les plus lus

Criminalité: le bracelet électronique a fait ses preuves

Criminalité: le bracelet électronique a fait ses preuves

Suisse    Actualisé le 20.08.2025 - 14:31

Accord entre la Ville de Neuchâtel et la Grève féministe

Accord entre la Ville de Neuchâtel et la Grève féministe

Suisse    Actualisé le 20.08.2025 - 15:01

L'homme qui avait filmé ses collègues en cachette condamné

L'homme qui avait filmé ses collègues en cachette condamné

Suisse    Actualisé le 20.08.2025 - 15:21

Blatten: le Conseil d'Etat actionne la clause générale de police

Blatten: le Conseil d'Etat actionne la clause générale de police

Suisse    Actualisé le 20.08.2025 - 16:05

Les cantons seront obligés de se préparer aux crises sanitaires

Les cantons seront obligés de se préparer aux crises sanitaires

Suisse    Actualisé le 20.08.2025 - 14:01

Criminalité: le bracelet électronique a fait ses preuves

Criminalité: le bracelet électronique a fait ses preuves

Suisse    Actualisé le 20.08.2025 - 14:31

Accord entre la Ville de Neuchâtel et la Grève féministe

Accord entre la Ville de Neuchâtel et la Grève féministe

Suisse    Actualisé le 20.08.2025 - 15:01

L'homme qui avait filmé ses collègues en cachette condamné

L'homme qui avait filmé ses collègues en cachette condamné

Suisse    Actualisé le 20.08.2025 - 15:21