Conseil d'Etat vaudois: Rebecca Ruiz en arrêt maladie

La conseillère d'Etat vaudoise Rebecca Ruiz sera absente durant environ un mois. La cheffe du Département de la santé et de l'action sociale (DSAS) est en arrêt maladie depuis le 21 août.

Dans un communiqué envoyé vendredi, l'Etat de Vaud évoque des 'problèmes de santé physique qui nécessitent davantage d'investigation.' Il ajoute que 'des informations plus précises seront communiquées en temps voulu.'

La ministre socialiste sera suppléée par ses collègues Frédéric Borloz pour les dossiers relatifs à Direction générale de la santé et au CHUV, ainsi que par Vassilis Venizelos pour la Direction générale de la cohésion sociale.

