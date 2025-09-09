Genève: procès en appel pour le meurtrier du parking souterrain

A Genève, le procès en appel du jeune qui a poignardé à mort un Portugais de 22 ans dans un ...
Photo: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

A Genève, le procès en appel du jeune qui a poignardé à mort un Portugais de 22 ans dans un parking souterrain des Charmilles en 2019 s'est ouvert mardi. Il y a un an, il avait été reconnu coupable d'assassinat et condamné à plus de 16 ans de prison.

Le Tribunal criminel avait tenu compte de son 'trouble de la personnalité dyssociale' et du risque élevé de récidive à court et à moyen terme pour ordonner un traitement ambulatoire et l'internement. Il l'avait aussi notamment jugé coupable de tentative de meurtre pour un coup de couteau porté à autre jeune du groupe d'amis qui rentrait d'une soirée festive, ce 19 janvier 2019 à l'aube.

D'une voix à peine audible, le prévenu, désormais âgé de 24 ans, s'est exprimé mardi matin sur son suivi thérapeutique en prison. 'Je souhaite changer, devenir une vraie personne. Je reviens de loin', a-t-il indiqué. Mais il estime n'avoir aucune perspective d'avenir. 'La situation actuelle me terrifie', a-t-il admis, faisant référence à la mesure d'internement prononcée à son encontre.

