Patients opérés à Genève: le programme RAC Réseau se poursuit

A Genève, le projet-pilote de réhabilitation améliorée en chirurgie et en réseau (RAC Réseau) va être pérennisé. Il permet de réduire la durée d'hospitalisation liée à une opération et de générer des économies globales, tout en améliorant la prise en charge du patient.

Le canton, les Hôpitaux universitaires de Genève et l'Institution genevoise de maintien à domicile ont présenté lundi les résultats d'une étude menée sur 202 patients adultes en 2022. Une meilleure coordination entre les intervenants a permis d'améliorer l'état du patient avant son opération et sa récupération, plus rapide, après. Avec pour conséquence, près de 1,5 million de francs économisés en un an.

'Il s'agit d'un exemple concret de maîtrise des coûts, avec une meilleure expérience du patient', a relevé devant les médias le conseiller d'Etat Pierre Maudet. A quelques jours de l'annonce du montant des primes d'assurance-maladie pour 2026, le chef du Département de la santé et des mobilités a regretté que ce 'dispositif qui fonctionne bute sur le système actuel de financement à l'acte.'

