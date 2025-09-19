La police fédérale doit bénéficier de plus de personnel

Les effectifs actuels de la Police judiciaire fédérale (PJF) ne lui permettent pas d’accomplir pleinement ses mandats d’enquête. Le Conseil fédéral veut donc renforcer les effectifs.

Le manque de personnel de la PJF a des conséquences sur la sécurité intérieure de la Suisse. Il entraîne des retards dans les procédures pénales, voire l'impossibilité de les ouvrir.

Le Conseil national a déjà réagi. Il a adopté cette semaine une motion demandant de doubler l'effectif de fedpol de 100 à 200 postes d'ici 2035. Le crime organisé et la criminalité numérique sont en pleine expansion, la menace terroriste reste élevée.

Les effectifs actuels de fedpol pour y faire face sont insuffisants. Certaines enquêtes sont abandonnées. Un étoffement est donc indispensable pour assurer la sécurité dans notre pays, avait alors souligné Jacqueline de Quattro (PLR/VD).

Le Contrôle fédéral des finances avait déjà relevé le manque de personnel affecté aux enquêtes au sein de la PJF. Celle-ci est notamment chargée de mener des investigations pour le compte du Ministère public de la Confédération (MPC) dans les domaines du terrorisme, de la criminalité organisée, de la criminalité économique et de la cybercriminalité.

MROS surchargé

Dans un rapport publié vendredi, le Conseil fédéral note également que le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS) n'est pas suffisamment doté. Cette entité de fedpol joue un rôle clé dans la lutte contre la criminalité organisée et la protection de l'intégrité de la place financière suisse.

Face au triplement des communications de soupçons au cours des cinq dernières années, le MROS a déjà pris des mesures. Mais seule une hausse des effectifs permettra de faire face à un accroissement supplémentaire des annonces.

A la demande du Conseil fédéral, fedpol doit trouver de nouveaux modèles de financement pour le MROS. L'instauration d'un système d'émoluments notamment permettrait de doter le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de moyens supplémentaires. Les finances de la Confédération ne permettent pas d'augmenter le financement.

/ATS