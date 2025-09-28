Genève demande plus de logements en coopératives

Genève va devoir construire plus de logements en coopérative. L'initiative du Groupement des ...
Genève va devoir construire plus de logements en coopérative. L'initiative du Groupement des coopératives d'habitation genevoises, qui demande un socle de 10%, est acceptée dimanche en votation.

L'initiative 'Pour + de logements en coopérative' récolte 60,12% de 'oui', selon les résultats anticipés basés sur le vote par correspondance qui représente près de 95% des votants. Soutenu par le Conseil d'Etat, le texte demande que 10% du parc de logements du canton soit détenu par des coopératives d'habitation d'ici à 2030, soit le double du taux actuel.

Pour y parvenir, l'Etat pourra utiliser les droits de préemption et d'expropriation. Il devra proposer un nouveau plan de développement si ces 10% ne sont pas atteints dans les temps.

Opposée, la droite avait qualifié les moyens et les objectifs de cette initiative d'arbitraire et d'irréalistes. Le Conseil d'Etat, lui, était pour le projet.

