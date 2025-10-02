Bulletins de vote pour aveugles testés dans le canton de Zurich

Dans le canton de Zurich, aveugles et mal-voyants vont pouvoir participer aux votations fédérales ...
Bulletins de vote pour aveugles testés dans le canton de Zurich

Bulletins de vote pour aveugles testés dans le canton de Zurich

Photo: Union centrale suisse pour le bien des aveugles (UCBA)

Dans le canton de Zurich, aveugles et mal-voyants vont pouvoir participer aux votations fédérales du 30 novembre sans l'aide de tiers. Ils pourront utiliser un chablon de vote mis au point par la Confédération et testé pour la première fois en Suisse.

Actuellement, les personnes aveugles ou souffrant d'une vue fortement diminuée ne peuvent pas remplir leur bulletin de vote eux-mêmes. Elles sont dépendantes de l'aide de personnes voyantes.

La Confédération a mis au point un chablon tactile en carton à inscription en braille, indique-t-elle jeudi. Les bulletins de vote sont insérés dans ce chablon. Les votants concernés peuvent y surligner soit un 'oui' soit un 'non'. Le matériel de vote pour aveugles et mal-voyants sera, en principe, disponible dans les autres cantons à partir du second semestre 2026.

/ATS
 

Actualités suivantes

Bulletins de vote pour aveugles testés dans le canton de Zurich

Bulletins de vote pour aveugles testés dans le canton de Zurich

Suisse    Actualisé le 02.10.2025 - 12:35

Karin Keller-Sutter évoque la stabilité financière à Copenhague

Karin Keller-Sutter évoque la stabilité financière à Copenhague

Suisse    Actualisé le 02.10.2025 - 11:03

Un nouveau gain millionnaire au tirage du Swiss Loto

Un nouveau gain millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 01.10.2025 - 20:23

Un nouveau gain millionnaire au tirage du Swiss Loto

Un nouveau gain millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 01.10.2025 - 20:25

Articles les plus lus

La fonte des glaciers suisses se poursuit inexorablement

La fonte des glaciers suisses se poursuit inexorablement

Suisse    Actualisé le 01.10.2025 - 14:52

Un nouveau gain millionnaire au tirage du Swiss Loto

Un nouveau gain millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 01.10.2025 - 20:23

Un nouveau gain millionnaire au tirage du Swiss Loto

Un nouveau gain millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 01.10.2025 - 20:25

Karin Keller-Sutter évoque la stabilité financière à Copenhague

Karin Keller-Sutter évoque la stabilité financière à Copenhague

Suisse    Actualisé le 02.10.2025 - 11:03

La fonte des glaciers suisses se poursuit inexorablement

La fonte des glaciers suisses se poursuit inexorablement

Suisse    Actualisé le 01.10.2025 - 14:52

Début de rassemblements estudiantins en Suisse

Début de rassemblements estudiantins en Suisse

Suisse    Actualisé le 01.10.2025 - 17:49

Un nouveau gain millionnaire au tirage du Swiss Loto

Un nouveau gain millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 01.10.2025 - 20:23

Un nouveau gain millionnaire au tirage du Swiss Loto

Un nouveau gain millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 01.10.2025 - 20:25

Christian Constantin et Nicolas Voide sur le banc des accusés

Christian Constantin et Nicolas Voide sur le banc des accusés

Suisse    Actualisé le 01.10.2025 - 12:04

La fonte des glaciers suisses se poursuit inexorablement

La fonte des glaciers suisses se poursuit inexorablement

Suisse    Actualisé le 01.10.2025 - 14:52

Journée d'action contre l'assainissement des finances à Fribourg

Journée d'action contre l'assainissement des finances à Fribourg

Suisse    Actualisé le 01.10.2025 - 16:25

Début de rassemblements estudiantins en Suisse

Début de rassemblements estudiantins en Suisse

Suisse    Actualisé le 01.10.2025 - 17:49