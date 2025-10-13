Slovénie - Suisse: Djibril Sow remplace Fabian Rieder

Djibril Sow sera sur le terrain au coup d'envoi de Slovénie - Suisse lundi soir à Ljubljana ...
Slovénie - Suisse: Djibril Sow remplace Fabian Rieder

Slovénie - Suisse: Djibril Sow remplace Fabian Rieder

Photo: KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Djibril Sow sera sur le terrain au coup d'envoi de Slovénie - Suisse lundi soir à Ljubljana (20h45). Il remplace Fabian Rieder, titulaire lors des trois derniers matches, au milieu du terrain.

C'est le seul changement opéré par le sélectionneur Murat Yakin par rapport à l'équipe qui a débuté face à la Suède (2-0) et contre le Kosovo (4-0) et la Slovénie (3-0) en septembre. Djibril Sow est ainsi récompensé pour sa bonne entrée vendredi à Solna, où il avait obtenu un penalty transformé par Granit Xhaka.

Le milieu du FC Séville sera accompagné par les indispensables Xhaka et Remo Freuler à mi-terrain. Le trio d'attaque est inchangé: Breel Embolo, Dan Ndoye et Ruben Vargas tenteront de trouver la faille après avoir été muselés en Suède.

Gregor Kobel, qui vise en Slovénie un cinquième blanchissage consécutif sera accompagné de Manuel Akanji et Nico Elvedi. Comme lors des derniers matches, Silvan Widmer et Ricardo Rodriguez occuperont les flancs de la défense suisse.

En face, le sélectionneur slovène Matjaz Kek reconduit le 4-4-2 qui avait cédé à Bâle, mais avec quatre nouveaux joueurs. Les deux stars slovènes Jan Oblak (gardien) et Benjamin Sesko (attaquant) sont toujours là.

La composition suisse: Kobel; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Freuler, Xhaka, Sow; Ndoye, Embolo, Vargas.

La composition slovène: Oblak; Brekalo, Bijol, Drkusic, Janza; Karnicnik, Cerin, Elsnik, Horvat; Sesko, Sturm.

/ATS
 

Actualités suivantes

Slovénie - Suisse: Djibril Sow remplace Fabian Rieder

Slovénie - Suisse: Djibril Sow remplace Fabian Rieder

Football    Actualisé le 13.10.2025 - 19:39

Après-match violent en 4e ligue

Après-match violent en 4e ligue

Football    Actualisé le 13.10.2025 - 15:01

« Rendez-vous sport » : l’impact de l’Euro féminin dans le Jura

« Rendez-vous sport » : l’impact de l’Euro féminin dans le Jura

Football    Actualisé le 13.10.2025 - 09:57

Petite polémique à Lausanne, un triplé pour Xhemaili aux Pays-Bas

Petite polémique à Lausanne, un triplé pour Xhemaili aux Pays-Bas

Football    Actualisé le 13.10.2025 - 08:47

Articles les plus lus

La Suisse a une première occasion de se qualifier pour le Mondial

La Suisse a une première occasion de se qualifier pour le Mondial

Football    Actualisé le 13.10.2025 - 04:33

Petite polémique à Lausanne, un triplé pour Xhemaili aux Pays-Bas

Petite polémique à Lausanne, un triplé pour Xhemaili aux Pays-Bas

Football    Actualisé le 13.10.2025 - 08:47

« Rendez-vous sport » : l’impact de l’Euro féminin dans le Jura

« Rendez-vous sport » : l’impact de l’Euro féminin dans le Jura

Football    Actualisé le 13.10.2025 - 09:57

Après-match violent en 4e ligue

Après-match violent en 4e ligue

Football    Actualisé le 13.10.2025 - 15:01

Le FC Ajoie-Monterri passe dans la zone rouge

Le FC Ajoie-Monterri passe dans la zone rouge

Football    Actualisé le 12.10.2025 - 18:31

Qualifications Mondial: Les Pays-Bas font un pas vers l'Amérique

Qualifications Mondial: Les Pays-Bas font un pas vers l'Amérique

Football    Actualisé le 12.10.2025 - 20:21

Equipe de Suisse: Freuler est devenu indispensable

Equipe de Suisse: Freuler est devenu indispensable

Football    Actualisé le 13.10.2025 - 04:03

La Suisse a une première occasion de se qualifier pour le Mondial

La Suisse a une première occasion de se qualifier pour le Mondial

Football    Actualisé le 13.10.2025 - 04:33