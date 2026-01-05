Le Conseil fédéral bloque les éventuels avoirs de Nicolas Maduro

Le Conseil fédéral a décidé lundi de bloquer avec effet immédiat les éventuels avoirs en Suisse ...
Le Conseil fédéral bloque les éventuels avoirs de Nicolas Maduro

Le Conseil fédéral bloque les éventuels avoirs de Nicolas Maduro

Photo: KEYSTONE/EPA/RONALD PENA R

Le Conseil fédéral a décidé lundi de bloquer avec effet immédiat les éventuels avoirs en Suisse du président vénézuélien déchu Nicolas Maduro et d’autres personnes qui lui sont liées. Il entend ainsi empêcher toute fuite de capitaux, annonce-t-il.

/ATS
 

