Les « Chläuse » appenzellois ont fêté le passage à la nouvelle année

Photo: KEYSTONE/ANDREAS BECKER

Le traditionnel 'réveillon appenzellois' a été célébré mardi dans les Rhodes-Extérieures. Les 'Chläuse' ont sillonné le canton, de ferme en ferme, avec leurs masques et leurs costumes. Ils ont souhaité une bonne année à la population.

En Appenzell Rhodes-Extérieures, l'année se termine deux fois, le 31 décembre et le 13 janvier, selon l'ancien calendrier julien. Les 'Chläuse' portant d'imposants masques et de somptueux costumes ont déambulé dans les rues en faisant résonner leurs grelots et en chantant des jodels très lents et sans texte, les 'Zäuerli'.

Il existe trois sortes de 'Chläuse': les beaux ('schöni'), les laids ('wüeschti') et les beaux-laids ('schön-wüeschti'). L'organisation touristique appenzelloise a appelé les curieux à garder une 'distance respectueuse' avec ces personnages, surtout devant les maisons privées: applaudissements et flashes de smartphones détournent l'atmosphère de ses dimensions mystique, sensuelle et sonore.

La tradition des 'Chläuse' remonte sans doute à la fin du Moyen-Age. Les habitants de cette région protestante avaient alors refusé de passer au calendrier grégorien. A l'origine, leur procession se déroulait probablement à la St-Nicolas avant d'être reportée au Nouvel-An en raison des récriminations de l'Eglise.

