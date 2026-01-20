Le tunnel du Gothard fermé après un accident

Le tunnel autoroutier du Gothard a été fermé lundi soir après un accident de la circulation, a indiqué la police cantonale tessinoise. Un automobiliste néerlandais de 47 ans a percuté le mur à l'intérieur de l'ouvrage après avoir perdu la maîtrise de son véhicule.

Il a été grièvement blessé, a précisé la police dans un communiqué. La cause de l'accident n'est pas encore connue.

Le tunnel doit rester fermé jusqu'à mardi 04h00 au moins, toujours selon la police. La circulation a été déviée en direction du San Bernardino.

/ATS