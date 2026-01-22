Accord US-CH: négociations à Berne annoncées « dès que possible »

Photo: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Le premier cycle de négociations sur l'accord tarifaire entre les Etats-Unis et la Suisse aura lieu à Berne 'dès que possible', a déclaré le président de la Confédération Guy Parmelin, à l'issue de discussions en marge du WEF.

'Le premier cycle de négociations au niveau technique aura lieu à Berne dès que possible', a écrit le Vaudois jeudi sur X.

Le conseiller fédéral s'est entretenu plus tôt avec le représentant américain au commerce Jamieson Greer en marge du Forum économique mondial (WEF). La discussion a été 'très constructive', a-t-il dit.

Cet échange intervient au lendemain d'un discours offensif tenu par le président américain Donald Trump au Centre des Congrès. Ce dernier a à nouveau agité les droits de douane visant la Suisse, alors que les deux pays se sont entendus en novembre sur des taxes de 15%, et plus de 39%.

Un accord doit encore être formellement adopté d'ici au 31 mars pour sécuriser le deal. Les deux hommes se sont rencontrés après le discours fleuve de l'Américian. Les discussions ont été décrites par M. Parmelin comme 'courtoises mais fermes'.

/ATS
 

