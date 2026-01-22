Un fonds climat est irresponsable, selon l'UDC, le PLR et le Centre

L'alliance 'Non à un fonds climat', composée de l'UDC, du PLR, du Centre, d'economiesuisse et de l'usam, se lance dans la campagne contre l'initiative de la gauche, en votation le 8 mars. Elle rejette un projet 'irresponsable, excessivement coûteux et extrême'.

L'initiative populaire du PS et des Vert-e-s demande que la Confédération crée un fonds climat et l'alimente par un versement annuel de 0,5 à 1% du PIB jusqu'en 2050.

Un tel projet dépasse largement les possibilités financières de la Confédération, avance jeudi l'alliance dans un communiqué. La Confédération serait contrainte de dépenser jusqu'à 200 milliards de francs. Cela aurait pour conséquence une hausse massive des impôts pour la classe moyenne et des mesures d'économies drastiques.

Le financement d'un tel fonds conduirait à moins d'argent pour la santé, la sécurité, les prestations sociales, la formation, les infrastructures ou l'agriculture, avertissent encore les opposants. Ces économies se feraient directement sur le dos de la population.

/ATS